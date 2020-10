'Steeds vaker huurkorting voor ondernemers via rechter'

W-Hotel is lang niet meer de enige onderneming die vanwege de coronacrisis via de rechter korting heeft afgedwongen op de huurprijs. Zeker twee andere ondernemingen in de stad kregen ook via de rechter een huurverlaging.

Dat meldt Nieuwsuur. W-Hotel in de Spuistraat betaalt in verschillende delen van 2020 een kwart tot de helft minder huur, nadat het een zaak aanspande tegen de verhuurder. Een groot verschil: de huur van het pand bedraagt 580.000 euro per maand met daar boven op een percentage van de omzet.

Aangezien geen van beide partijen verantwoordelijk kan worden gehouden voor het ontstaan van de onvoorziene omstandigheden, oordeelde de rechter dat het financiële nadeel over beide partijen diende te worden verdeeld.

Helft van de huur

Ook koffiebar Naked Espresso op de Dam hoeft voorlopig maar de helft van de huur te betalen. In plaats van honderden kopjes koffie, gaat het nu om enkele tientallen. De huurbaas wilde maar een beperkte korting geven, maar de rechter constateert dat het 'ijdele hoop' is om te verwachten dat toeristen snel terugkeren.

De ondernemer van zalencentrum Rhone in Sloterdijk stapte eveneens naar de rechter, nadat de verhuurder geen korting wilde geven toen zijn onderneming tijdens de crisis dicht ging. In een spoedprocedure werd de ondernemer in het gelijk gesteld.

De huurbaas ging in beroep, maar ook in beroep krijgt de ondernemer korting. Volgens de rechter moet de schade door de coronamaatregelen niet alleen voor rekening van de huurder komen.