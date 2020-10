Aantal coronabesmettingen stijgt met 420

Er zijn weer honderden nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in de stad. In de afgelopen 24 uur zijn er 420 besmettingen bijgekomen.

Daarmee stijgt het totale aantal vastgestelde coronabesmettingen in de stad naar 17.839. Amsterdam geldt op dit moment als de grootste coronabrandhaard van het land.

Er wordt momenteel gekeken of er strengere maatregelen nodig zijn om het aantal besmettingen terug te dringen. Met de forse stijgingen van de laatste dagen wordt de kans steeds groter dat die er komen. Komende dinsdag is er weer een persconferentie met premier Rutte, de verwachting is dat er nieuwe en strengere maatregelen gaan komen.