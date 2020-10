'Kabinet komt met scherpere coronamaatregelen, lockdown moet voorkomen worden'

Dat vertellen bronnen aan de NOS, nadat een ministers, de premier en deskundigen vandaag bijeenkwamen in het Catshuis om te praten over het stijgende aantal coronabesmettingen. De huidige maatregelen zouden Nederlanders te weinig veranderen in hun gedrag.

Volgens die bronnen moeten de nieuwe maatregelen de bevolking meer beperken in de bewegingen en contacten. Zo zouden cafés en winkels mogelijk eerder dicht moeten. Ook is er gesproken over een mondkapjesplicht, maar er zijn nog geen exacte besluiten genomen.

Morgen zullen deskundigen van het OMT nog een advies uitbrengen, wat ook weer besproken zal worden. Dinsdag zullen naar verwachting de nieuwe maatregelen worden toegelicht tijdens een persconferentie.