Na 82 jaar valt het doek voor café De Omval in Oost

Het is voor veel Amsterdammers een bekend gezicht: het café op de hoek van de Weesperzijde vlakbij station Amstel. Maar de vergunning van café De Omval verloopt eind deze maand, tot groot verdriet van de stamgasten.

Ontspanning, dat gaan de stamgasten eigenlijk nog het meeste gaan missen. 'Dat je effe niet thuis hoeft te zitten, maar lekker eruit kunt', vertelt een van hen. 'Waar moet ik naartoe?', vraagt een ander zich af.



'Weer zo'n mooi plekkie van Amsterdam dat gaat verdwijnen', verzucht iemand.

Niet knuffelen

Niet alleen de gasten valt de sluiting zwaar, ook bedrijfsleider Alfred heeft het er moeilijk mee. Hij kijkt met weemoed terug op de twaalf jaren die hij in het café heeft gewerkt.





Dat het café midden in de coronacrisis moet sluiten, maakt het er bovendien niet makkelijker op. 'Er zijn mensen die ik normaal zou knuffelen als ze binnenkomen of vertrekken. Dat mag ook niet', vertelt Alfred.

'Veel voetstappen'

Bovendien is een groot afscheid nu niet mogelijk. Terwijl het café toch maar liefst 82 jaar op de hoek van de Weesperzijde heeft gezeten. En terwijl De Omval een vaste uitvalsbasis was voor mensen die op het Amstel Business Park werkten. Er kwamen hier dan ook heel wat vrijdagmiddagborrels voorbij.



Een medewerker van Waternet heeft daar nog goede herinneringen aan. 'Wij hebben natuurlijk al heel wat voetstappen bij jou liggen. Mijn 65ste verjaardag zelfs, dat was schitterend', vertelt hij in een digitale boodschap.

Kopie

Toch komt aan al die gezelligheid binnenkort dus een einde. De gemeente heeft namelijk besloten om de vergunning voor het café per 31 oktober stop te zetten.



'De eigenaren wilden heel graag het pand afbreken en als een kopie terugbouwen', zegt bedrijfsleider Alfred. 'Maar de gemeente heeft andere plannen.'

Wedstrijd

Wat er dan precies in de plaats komt van het café, is nog niet duidelijk. Geïnteresseerden kunnen meedoen aan een wedstrijd, door een idee voor een nieuwe bestemming in te dienen. Daarbij mag de cultuurhistorische waarde van de Omval overigens niet verloren gaan.