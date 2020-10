Stad Omarmprijs 2020: Jos krijgt boodschappen van reddende engel Maureen

Volgende week donderdag wordt in Pakhuis de Zwijger de Omarmprijs 2020 uitgereikt aan de mooiste Amsterdamse initiatieven voor het verkleinen van armoede in de stad. AT5 gaat langs bij de initiatiefnemers en bezoekt vandaag Jos die hulp krijgt van Stichting Carabic.

Om een beter beeld te krijgen van waar Stichting Carabic zich precies voor inzet, nemen we eerst een kijkje in de ijskast van Amsterdammer Jos Cools. Hij laat ons zien wat hij te eten heeft en dat is op zijn zachtst gezegd niet veel. Daarom is hij blij met alles wat hij krijgt: ‘God zorgt goed voor mij, daar bid ik ook voor.’ Toch kan Jos zijn emoties niet bedwingen wanneer hij vertelt over de positie waarin hij is terechtgekomen: ‘Ik heb echt niks gehad, en ik heb zo mijn best gedaan voor mensen in mijn leven.’

Quote Een vriendin zei: 'je leek wel een uitgeknepen citroen, zo slecht zag je eruit' Jos cools

Jos was 25 jaar lang gewaardeerd brigadier bij de Amsterdamse politie en zijn werkzaamheden daar bleven niet bij het uitschrijven van verkeersboetes: ‘Noem het op en ik heb het meegemaakt: brand in een woning, drenkelingen. Dat stond allemaal niet in het foldertje als je bij de politie ging werken.’ Op een dag ging het mis: Jos herkende plots zijn collega’s niet meer, werd agressief op het werk en belandde in een zware depressie. ‘Ik durfde zelfs mijn post niet te openen en dat is natuurlijk heel kwalijk omdat de rekeningen zich opstapelden’, vertelt hij. Het gevolg was dat Jos moest rondkomen van slechts zeven euro per dag en daardoor viel hij zelfs tien kilo af: ‘Een vriendin zei: je leek wel een uitgeknepen citroen, zo slecht zag je eruit.’ Daarop heeft Jos een beroep gedaan op de hulp van God: Heer, zou u niet een engel kunnen sturen die mij wat gaat geven?’

En die reddende engel kwam, want op een dag stond Maureen voor de deur met boodschappen voor Jos. Sindsdien komt ze regelmatig bij hem langs om hem van boodschappen te voorzien en zijn de twee zelfs goede vrienden van elkaar geworden. Samen met andere vrijwilligers van stichting Carabic helpt Maureen honderden Amsterdammers die net als Jos behoefte hebben aan een steuntje in de rug. Overigens kan stichting Carabic op haar beurt ook wel wat hulp gebruiken: ‘Er is heel veel onzichtbare armoede. Ik denk dat men niet eens beseft hoe ernstig het is. Er zijn honderden Jossen die op onze hulp zitten te wachten.’