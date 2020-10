Café Nol begrijpt er niets van: corona-waarschuwing voor kopje koffie na sluitingstijd

Gasten die een paar minuten na sluitingstijd nog aanwezig of een kleine nazit van personeel. Meerdere cafés in Amsterdam hebben dit weekend - tot hun grote frustratie - een officiële waarschuwing gekregen omdat ze de coronaregels zouden hebben overtreden. Zo ook Café Nol in de Jordaan. Onredelijk, vindt de Amsterdamse afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland. 'Toon meer coulance.'

Om aan te tonen dat ze echt koffie dronken, pakte Timon het Nespresso-apparaat van café Nol en liep ermee naar buiten richting de handhavers. 'Dus ik zei nog: we drinken gewoon koffie, meer niet. Vervolgens kregen we een officiële waarschuwing omdat zij aan de koffie zaten en ik aan een Radler.' 'Het reserveringsboek van morgen lag nog voor onze neus', vult zijn vriendin aan.

'Nazit moet kunnen'

Volgens Doornhegge moet een nazit van personeelsleden kunnen als duidelijk is dat de zaak gesloten is en de deuren op slot zijn, zoals ook bij Café Nol het geval was. 'Je moet schoonmaken, voorbereiden voor de dag van morgen. Het is gebruikelijk om dan nog even bij elkaar te zitten, als het maar niet uit de hand loopt. Saamhorigheid in de horeca is juist nu nodig.'

De branchevereniging heeft ook klachten van ondernemers gekregen die een waarschuwing ontvingen omdat een paar minuten na sluitingstijd nog gasten aanwezig waren. 'Je kunt je voorstellen dat er nog een gast op het toilet zit. Of dat er mensen zitten te dralen bij de uitgang en net niet op tijd weggaan. We hopen wel op redelijkheid richting de horeca.'

Doornhegge heeft de incidenten dit weekend aangekaart bij de gemeente. Die zei in een reactie aan haar erop terug te komen.