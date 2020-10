Herinrichting Waterlooplein begonnen: 'Het is complete chaos'

De handelaren zullen in hun werkruimte moeten inschikken en ze komen vaak ergens anders te staan, zoals op het stukje aan de Amstel, voor het Nationale Ballet.

Maar daar is nog niet iedereen bekend met de nieuwe situatie, blijkt als AT5 aan het filmen is. Laad- en losverkeer voor de Stopera moet over het fietspad, maar rijdt niet zelden dwars over de markt. 'Dat is op zijn minst heel onhandig, op zijn meest gewoon echt heel vervelend voor de markt', vertelt een marktkoopvrouw.

Onduidelijk

Ook is volgens een andere marktkoopman onduidelijk waar je 's morgens precies komt te staan en weer een ander voegt daar aan toe dat klanten geen idee meer hebben waar ze nu precies moeten zijn. Opgeteld met de teruglopende inkomsten door de coronacrisis, voorspelt een derde dat over anderhalf jaar - als de werkzaamheden zijn afgerond - volgens hem één op de drie collega's het hoofd niet boven water heeft kunnen houden.



Stadsdeel Centrum zegt in een reactie dat zij de ondernemers op de tijdelijke markten hetzelfde aantal vierkante meters hebben kunnen aanbieden als voordat de herinrichting begon. De ruimte is evenwel beperkt, ook weer door de coronacrisis, en dat leidt onvermijdelijk tot versnippering. Donderdag wordt de bewegwijzering aangebracht voor bezoekers, omdat dan de tijdelijke markten definitief zijn ingericht.