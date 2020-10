'Kabinet wil alle horeca dicht en drankverkoop in avond verbieden'

De aanscherpingen zijn volgens het kabinet nodig omdat het aantal coronabesmettingen te hard toeneemt. Gisteren kwamen er 6378 bevestigde coronagevallen bij, vandaag 6854. Als de toename doorgaat zoals nu, verwacht Ernst Kuipers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding dat er in november 4500 coronapatiënten in het ziekenhuis zijn. Dat is meer dan in de piek in april.

Eerder op de avond meldden verschillende media dat het kabinet de regels voor amateursporten en het openbaar vervoer wil aanscherpen. Beslissingen over de horeca waren toen nog niet genomen. Nu lijkt de kogel wel door de kerk: alle horeca gaat dicht, net als in het voorjaar. Daar komt bij dat de verkoop van alcohol in de avond zal worden verboden.

Reisbewegingen

Ook wil het kabinet inzetten op het beperken van de reisbewegingen. Zo denkt het kabinet eraan om reizen met het ov alleen toe te staan als het strikt noodzakelijk is, meldt de NOS. De amateur contactsporten voor deelnemers boven de achttien jaar wordt aan banden gelegd. Niet-contactsporten als tennis zouden wel kunnen doorgaan. Ook dit scheelt reisbewegingen, denkt het kabinet.

Buiten mogen nog groepjes van hoogstens vier personen samenkomen. Wandelen of naar het terras, mag dus met maximaal vier personen.