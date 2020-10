Vanavond persconferentie over aanscherping coronaregels: horeca vrijwel zeker volledig dicht

De sluiting van de horeca en het verkoopverbod van alcohol na 20.00 uur moet in ieder geval twee weken gaan gelden, zo meldt de NOS. In die twee weken moet duidelijk worden of het nu sterk stijgende aantal nieuwe besmettingen afvlakt of zelfs daalt.

Sluiting makkelijker te handhaven

De nieuwe maatregelen zijn gisteravond besproken in het Veiligheidsberaad met de voorzitters van de Veiligheidsregio's, waarin ook burgemeester Halsema zitting heeft. Tijdens dat beraad zou ook een scenario besproken zijn waarbij horecagelegenheden vanaf 18.00 uur de deuren moeten sluiten. Maar met name de burgemeesters van grote steden zouden gevraagd hebben om een totale sluiting, omdat die makkelijker te handhaven is.

Gisteren lekte ook uit dat het kabinet teamsporten voor volwassenen wil stilleggen. Reizen met het openbaar vervoer mag straks alleen nog als dat strikt noodzakelijk en het advies wordt om niet meer dan drie gasten per dag thuis te ontvangen. Alle nieuwe maatregelen moeten eraan bijdragen dat het contact tussen mensen zoveel mogelijk beperkt wordt en het coronavirus zich zo niet verder kan verspreiden.

De persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge staat gepland voor vanavond 19.00 uur.