Reuzenrad bij de RAI moet na opening waarschijnlijk meteen weer dicht: 'Dat is heel zuur'

Een flinke domper voor horeca-ondernemer Bram Verleg. Vandaag was de opening van zijn reuzenrad waar Amsterdammers coronaproof kunnen dineren op een hoogte van 50 meter. Grote kans dat het rad na de persconferentie van vanavond voorlopig niet meer zal draaien. Daar gaat hoogstwaarschijnlijk worden afgekondigd dat de horeca dicht moet.

'Dit is het mooiste, zo afzakken naar beneden', vertelt Bram Verleg trots in een van de gondels van zijn 'Smakenrad'. Het is het grootste reuzenrad van Nederland.

Tot nu toe wil Verleg niks weten van afbouwen. 'Wat is de periode dat we stil gaan staan', vraagt hij zich af. Bij een langere periode zal de horeca-onderemer 'serieus' een overweging maken of hij het reuzenrad wilt gaan afbreken.