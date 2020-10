Groot AOW-gat voor Surinaamse Nederlanders: 'Leg ons uit waar we aan toe zijn'

Roy Ristie is in 1953 geboren in Paramaribo, dat toen nog een deel was van het Nederlandse Rijk. In 1977, twee jaar na de onafhankelijkheid, verhuisde hij naar Nederland. Hoewel Ristie al sinds zijn 19e werkt, krijgt hij geen AOW voor het werk dat hij heeft gedaan in Suriname. Hierdoor loopt hij ongeveer 400 euro per maand mis.





'Ik ben een geboren Nederlander. In dat opzichte mag het niet zo zijn dat er enorme verschillen zijn', zegt Ristie. 'Te veel mensen zeggen: daar kunnen we niets aan doen.'

AOW-wet

De AOW-wet is in 1956 ingevoerd voor alle ingezetenen van het Nederlandse Rijk. In 1990 is deze wet veranderd. Nu is 'het Nederlandse Rijk' verwisseld voor 'Nederland'. Volgens de staat is de AOW-wet nooit bedoeld voor de overzeese delen van het Rijk.