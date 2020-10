Paradiso, Melkweg en Carré cancelen per direct voorstellingen

Paradiso en Carré annuleren per direct de voorstellingen voor de komende periode. De poptempel geeft aan dat het 'op deze korte termijn niet mogelijk is om de bestaande programma's met 250 bezoekers om te vormen naar programma's met 30 bezoekers.'

Paradiso geeft aan de voorstellingen in ieder geval voor vier weken te cancelen, Carré doet dat tot in ieder geval 27 oktober. 'Helaas is de toegestane aantal van 30 bezoekers voor ons theater niet haalbaar met een capaciteit van 1756 stoelen.'

Bezoekers worden zo snel mogelijk op de hoogte gesteld, schrijft het theater op de website. De Melkweg sluit tot 11 november de deuren. Kaartkopers ontvangen per mail bericht over de verdere afwikkeling.