Hoe kan het dat de eerste golf dodelijker lijkt te zijn dan de tweede? En meer vragen over de coronacrisis

Tijdens de eerste golf in maart werden we nog overvallen door het coronavirus. Er was nou eenmaal nog weinig over bekend. Tegelijkertijd bleef het aantal besmettingen stijgen, wat ook leidde tot ziekenhuisopnames en overlijdens. In het nieuws kwamen er veel beelden van volle ziekenhuizen en IC's voorbij.

Maar tijdens de tweede golf zagen we in eerste instantie een ander beeld ontstaan. Het aantal besmettingen steeg, maar het aantal ziekenhuisopnames leek bijvoorbeeld aardig stabiel te blijven. Waren we ditmaal een stuk beter voorbereid op een uitbraak? Of was het virus 'verzwakt'?



Van dat laatste was volgens experts in elk geval geen sprake. 'Het virus muteert continu. Er zijn geen harde aanwijzingen dat deze veranderingen leiden tot een veranderd ziektebeeld', zei Joost Wiersinga (hoogleraar inwendige geneeskunde) daar bijvoorbeeld eerder over.

Het grootste verschil met de eerste golf was volgens hen dat er nu in eerste instantie vooral jongeren werden besmet. Een conclusie die minister Hugo de Jonge tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag herhaalde. 'De tweede golf is aan de kant van - met name - jonge mensen begonnen. Die hebben minder de neiging om in het ziekenhuis of op de IC te belanden', stelde De Jonge.

Terwijl in maart meer oudere mensen besmet raakten, vervolgde hij. 'Dus dan zag je een ander type generatie dat als eerste besmet werd en daardoor ook een ander type patiënt.' Toch betekent dat niet dat de oudere generatie nu buiten schot is, of dat het virus 'minder dodelijk is'.

'We zijn ook weer niet in totale isolatie van elkaar', zei viroloog Menno de Jong (Amsterdam UMC) daarover. Mocht het aantal besmettingen keer op keer verdubbelen, dan 'komt er een moment waarop er ook kwetsbare mensen besmet worden en zij wellicht naar het ziekenhuis moeten', verwachtte hij.

En daar lijkt nu alweer sprake van te zijn. De coronacijfers stijgen inmiddels behoorlijk en de ziekenhuizen stromen weer vol. De kans op overlijden is daarmee groter, in elk geval binnen de risicogroep. Er zijn daarom opnieuw zware maatregelen getroffen om het virus in te dammen. Mocht dat niet helpen, dan komt er mogelijk een lockdown.