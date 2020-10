Sportclubs in mineur: 'Het raakt ons heel erg'

Marcel Stam, voorzitter van T.O.B, zag het aankomen maar vind dat het beter aangepakt had kunnen worden. 'Als je een etappe terug gaat denk ik dat ze wat slimmer hadden kunnen spelen door in de zomermaanden met een doordacht plan te komen. Iedereen zag dit aankomen. Nu zit je weer met een gebroken competitie.'

Ook bij voetbalvereniging Zeeburgia zijn er gevolgen. 'We zijn al maanden bezig om met grote groepen vrijwilligers de regels zo goed mogelijk te handhaven. Nu gaan we 40% van onze club, alle achttienplussers, teleurstellen want die mogen helemaal niet meer sporten. Het raakt ons heel erg,' aldus Marianne van Leeuwen, voorzitter van Zeeburgia.

Voor nu proberen ze er het beste van te maken. 'We zijn aan het kijken of we onderlinge wedstrijden kunnen organiseren voor de jeugd. Als het straks wel weer mag kunnen we voor de volwassenen misschien extra activiteiten organiseren,' zegt Marianne van Leeuwen.

Het duurt tenminste vier weken voordat de competities weer kunnen worden hervat.