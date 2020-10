Man met groot mes gepakt op Schiphol Plaza: 'Onderdeel van drillrapgroep'

De man trok de aandacht van de marechaussee. Toen zij de man aanspraken en hem fouilleerden, bleek hij een groot mes onder zijn jas te dragen. Het betreft een mes van 26 centimeter, met een blad van 15 centimeter.

'De marechaussee is erop getraind om mensen met verdacht gedrag te signaleren. Dat is in dit geval ook gebeurd', aldus een woordvoerder van de marechaussee. De verdachte droeg het mes bij zijn heup.

De verdachte is aangehouden en zit vast. Hij verklaarde onderdeel te zijn van een drillrapgroep. De marechaussee heeft de zaak in onderzoek.