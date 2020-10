Cultuur Omarmprijs 2020: Ome Henk biedt drop-outs een laatste strohalm

Op donderdag 22 oktober wordt in Pakhuis de Zwijger de Omarmprijs 2020 uitgereikt aan de mooiste Amsterdamse initiatieven voor het verkleinen van armoede in de stad. AT5 gaat langs bij de initiatiefnemers en bezoekt vandaag de Stichting Experimentele Werkplaats van Henk Janissen.

Al sinds 1983 is de Experimentele Werkplaats in Amsterdam-Noord een begrip in de buurt. Onder de bezielende leiding van Henk Janissen, of ‘ome Henk’, zoals hij ook wel wordt genoemd door zijn pupillen, biedt de werkplaats aan jongeren, werklozen en schoolverlaters de mogelijkheid om een technische opleiding te volgen. Hiermee vergroten ze hun kansen op de arbeidsmarkt.

Quote ‘Hij kon me toen wel een rotschop geven, en nu is hij getrouwd, heeft hij twee kinderen en een keurige baan.’ Henk Janissen

Volgens Henk is de opleiding bij de werkplaats voor velen een laatste kans: ‘Als je het hier verbruit of er niet veel van terecht brengt, dan houdt het op.’ In al die jaren heeft Henk een heleboel leerlingen gehad en van alles meegemaakt: ‘Ik kan er wel een boek over schrijven, dingen die het daglicht niet kunnen verdragen.’

Van sommige leerlingen zag Henk hoe het hen na de opleiding is vergaan en vraagt hij zich af waar het destijds allemaal voor nodig is geweest. Zo vertelt hij over een oud-leerling die goed terecht is gekomen: ‘Hij kon me toen wel een rotschop geven, en nu is hij getrouwd, heeft hij twee kinderen en een keurige baan.’ Ondanks alles is Henk blij om te zien dat hij zijn leerlingen op de goede weg heeft kunnen helpen: ‘Dat is het ei wat je wilt neerleggen.’

Een van de pupillen die bij Henk de opleiding volgt is Martin. In slechts een paar maanden tijd is hij een kundig lasser geworden. Martin vertelt dat ook hij met de nodige problemen bij Henk is terechtgekomen: ‘Ik kom uit een diep dal en ik ben er nog niet, ik ben nog steeds aan het klimmen.’ Hij benadrukt dat de opleiding bij de werkplaats heel belangrijk is in het vinden van zijn weg terug naar boven: ‘Wat er zonder de Experimentele Werkplaats gebeurd was? Daar wil ik niet aan denken.’

Quote ‘Wat er zonder de Experimentele Werkplaats gebeurd was? Daar wil ik niet aan denken.’ Martin

Henk hoopt de komende jaren nog heel veel jongens en meiden op te leiden, en heeft daarmee een duidelijk doel voor ogen: ‘Wat wij erg belangrijk vinden is dat de leerlingen trots kunnen zijn op hun eigen werkstuk.’ Wel kan Henk wat hulp gebruiken; de Experimentele Werkplaats is dan ook op zoek naar vrijwilligers.

