Op een derde van de middelbare scholen heerst corona: 'Spreek elkaar aan op snotteren'

Een derde van de Amsterdamse middelbare scholen heeft te maken met meerdere besmettingen van het coronavirus. Dat zegt hoofd infectieziekten van de GGD Yvonne van Duijnhoven in een interview met AT5. Uit onderzoek van de GGD blijkt dat leraren en leerlingen naar school komen terwijl ze al klachten hebben en daar moeten zij elkaar op aanspreken, vindt Van Duijnhoven.

Er is een groot verschil tussen het basis en het middelbare onderwijs, vertelt Van Duijnhoven. Bij basisscholen valt het mee: 'Ik denk dat we misschien bij 10 scholen gezien hebben dat er meerdere besmettingen zijn geweest.' De cijfers op het voortgezet onderwijs zijn een stuk serieuzer. 'Op een derde van de scholen zien we meerdere besmettingen.'

Infectieartsen van de GGD hebben afgelopen week meer onderzoek gedaan naar de besmettingen op middelbare scholen. Zij ontdekten dat veel besmettingen niet aan elkaar te koppelen zijn. 'Wat ik wel opvallend vond, is dat je duidelijk ziet dat de leerkrachten elkaar infecteren. En de leerlingen de leerlingen. Maar we zien geen verspreiding van leerkracht naar leerling of andersom', aldus Van Duijnhoven.

Op het voortgezet onderwijs geldt dat leraren en leerlingen anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden en is er een advies voor het dragen van een mondkapje buiten de les. 'Het lijkt erop dat dat wel goed wordt nageleefd. Maar dat als ze onder elkaar zijn, zowel leerling als leerkrachten, dat het dan toch wel eens mis gaat. We horen echt voorbeelden van de lerarenkamer waar het dan soms echt niet kan qua ruimte.'