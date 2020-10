Meld Misdaad Anoniem start campagne tegen crimineel misbruik van vastgoed

Om crimineel gebruik van huurwoningen en opslagruimtes aan te pakken, start Meld Misdaad Anoniem vandaag een campagne. Pandeigenaren en verhuurbemiddelaars moeten bewust gemaakt worden van mogelijke criminele activiteiten die zich afspelen in hun verhuurde woningen en opslagruimtes.

Uit onderzoek van Bureau Beke blijkt dat particuliere huurwoningen en bijvoorbeeld garageboxen door criminelen gebruikt worden voor prostitutie, de opslag van geld, wapens of grondstoffen voor drugsproductie. Vaak worden woningen of opslagruimtes gekozen die onopvallend of logistiek aantrekkelijk zijn.

Melden van malafide huurders

Met de campagne moet de kennis van verhuurders over criminele huurders vergroot worden. Zo zouden verhuurbemiddelaars met de juiste screenings vooraf criminele huurders kunnen weren. De campagne wijst pandeigenaren ook op de laagdrempelige mogelijkheid om malafide huurders te melden bij Meld Misdaad Anoniem.

Eerder al startte de gemeente een campagne om ondernemers bewust te maken van eventuele ondermijnende activiteiten van criminelen. Ook aan de nieuwe campagne doet de gemeente mee, dat geldt ook voor makelaarsvereniging NVM en de brancheorganisaties VBO en Vastgoedpro.