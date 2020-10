De Jonge vindt regionale aanpak niet mislukt: 'We trekken juist heel erg samen op'

Hugo de Jonge was in Zuidoost om de voortgang van de snelle coranatesten te bekijken. Een kleine opsteker die de minister van Volksgezondheid wel kan gebruiken.

Want dat het de afgelopen maanden niet goed is gegaan met de testcapaciteit en ook niet met het bron- en contactonderzoek van de GGD, dat mag geen nieuws meer heten. De Jonge: 'Dat is natuurlijk ook waar je altijd met terugwerkende kracht naar kijkt: wat hadden we nou eerder nog meer en nog beter kunnen doen, dat we er nog meer klaar voor waren geweest.'

Volgens De Jonge zit er geen ruis op de lijn met burgemeester Femke Halsema: 'Nee, zeker niet. We trekken juist heel erg samen op. Je kunt daar niet naar elkaar wijzen en zeggen: ja, maar jouw kant van de boot is lek. Zo gaan we deze crisis niet oplossen.'

De Jonge en Halsema kregen in de nieuwe teststraat bij het Anton de Komplein een demonstratie van twee sneltesten en twee supersneltesten die de afgelopen tijd met het bedrijfsleven zijn ontwikkeld. Ze gaan nu in Amsterdam een volgende testfase in. Minister De Jonge zei dat hij de supersnelle coronablaastest in november op grotere schaal wil gaan inzetten.

