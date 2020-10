Stad Bestaat de echte Amsterdamse Pijp nog wel? 'Het is een blanke kakbuurt geworden'

‘Alle yuppen de Pijp uit’. Het is één van de slogans te lezen op de t-shirts van het Amsterdam Defence Force (ADF), een collectief van Amsterdammers die aandacht willen voor de snelle veranderingen in de stad. Maar wie zijn 'yuppen' en waarom moeten zij zo nodig 'de Pijp uit'? In Wij Zijn Amsterdam gaat Emre Ekinci (26) daarover in gesprek met jongeren in de buurt en het ADF.

Bob Terhorst, oprichter van het ADF, benadrukt dat men de slogan vooral niet te letterlijk moet nemen. 'Met de Pijp heb je een grappige woordspeling'. De boodschap heeft daarbij niet alleen betrekking op de Pijp, maar op de hele stad die in zijn ogen de laatste jaren wel erg snel veranderd. Iets wat volgens hem vooral te danken is aan de 'import-Amsterdammer'. 'Ik heb enkele jaren in het buitenland gewoond. Eenmaal terug zag ik hoe erg de stad veranderd was. Overal zitten nu nieuwe winkels met latte machiato's en veel dingen die ik kende, zijn weg', vertelt Terhorst die hier met het ADF meer aandacht voor wil genereren. 'Om voor de Amsterdamse cultuur en tradities op te komen, begon ik met het maken van t-shirts. En dat breidt zich nu uit naar ook een stem willen zijn voor de geboren en getogen Amsterdammer.'

Quote 'Het is een blanke kakbuurt geworden met studenten en yuppen' marktkoopman albert cuijp

Veel marktkooplieden op de Albert Cuyp kunnen hierin vinden. 'Het is een blanke kakbuurt geworden met studenten en yuppen', klaagt één van hen. Maar andere, vooral jongere, bewoners denken daar anders over. 'Wat kan je ervan zeggen?', vraagt een in de Pijp opgegroeide man zich af. 'Mijn ouders komen uit Suriname en volgens mij vinden ook niet alle Amsterdammers dat zij zich gedragen als Amsterdammers'.

Quote 'Een paar nieuwe bewoners, een paar oude bewoners. Dat maakt de sfeer!' bewoner de pijp

Een buurtbewoonster die relatief nieuw is in de stad snapt weinig van de boodschap van het ADF. 'Nieuwe generaties moeten hier ook kunnen wonen. Niet iedereen is meer origineel Amsterdams. Ik ook niet. Dat is dan toch ook de Amsterdamse cultuur? Dat blijft doorgaan'. Een ander sluit zich daarbij aan. 'Het moet een beetje in balans zijn. Een paar nieuwe bewoners, een paar oude bewoners. Dat maakt de sfeer!' Volgens Bob zouden de nieuwkomers zich moeten verdiepen in de geschiedenis van de stad en meer betrokkenheid moeten tonen met oude bewoners. 'Het zou fijn zijn dat wanneer je hier komt wonen, je niet als een god in Frankrijk denkt dat je alles maar kan flikken en met je Swapfiets overal doorheen banjert en geen rekening houdt met de mensen die hier al jaren wonen.'

Op de vraag hoe de toekomst van de Pijp eruit ziet, zijn de meningen verdeeld. Zo zijn er Amsterdammers die het erg somber inzien maar Bob heeft vertrouwen in een 'zonnige' toekomst voor de buurt. In deze tweede aflevering over jonge Amsterdammers en hun ervaring met gentrificatie in eigen buurt, spreekt Emre verschillende personen in de Pijp. De vorige aflevering was hij in zijn eigen buurt, het August Allebéplein, die aflevering is hieronder te zien. Volgende keer is Emre weer te zien in een ander wijk uit de stad.

AT5