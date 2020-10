'Aantal inwoners in Amsterdam sinds maart met 3400 gekrompen'

Het aantal inwoners in Amsterdam is sinds maart met 3400 gekrompen. Die krimp zal naar verwachting doorzetten en dat heeft gevolgen voor de economie, meldt Het Parool .

Voorheen kwamen er elk jaar ongeveer tienduizend inwoners bij. De verwachting was zelfs dat we over ongeveer vijftien jaar met een miljoen Amsterdammers zouden zijn.

De coronacrisis zette een stop op die ontwikkeling, maar sinds maart is de bevolking in de stad gekrompen, blijkt uit cijfers van het CBS. In augustus was er wel even sprake van een opleving; toen kwamen er zo'n 1100 nieuwe mensen in de stad wonen. Maar er is er geen sprake van een kentering, zegt econoom Nederlandse woningmarkt Mirjam Bani van het ING. 'In augustus komen traditioneel veel mensen naar Amsterdam, zoals studenten. Maar de aanwas was dit jaar ongeveer de helft van die in 2019', zegt ze tegen de krant. De expert verwacht wel dat de bevolkingskrimp voorlopig aanhoudt.

Arbeidsmigratie ligt vrijwel stil

De oorzaak van de krimp is dat minder immigranten in stad komen wonen vanwege de coronacrisis. Vooral expats komen minder naar de hoofdstad. Veel bedrijven moeten bezuinigen en dat heeft invloed op de internationale arbeidsmarkt. De afgelopen jaren was immigratie de belangrijkste reden achter de bevolkingsgroei.

Wat ook meespeelt is dat veel inwoners uit de stad trekken. Al jaren verhuizen veel Amsterdammers naar een andere gemeente, omdat ze bijvoorbeeld meer ruimte willen of omdat een grotere woning onbetaalbaar is. Die uittocht is groter dan ooit en lijkt ook door de coronacrisis een impuls te krijgen. Sinds maart vertrokken 25.634 Amsterdammers naar een andere gemeente in Nederland. Dat zijn er duizend meer dan in 2019.

Economische gevolgen

Volgens Bani is de krimp slecht voor de Amsterdamse economie. Zo geven mensen minder uit in winkels. Daarbij zijn arbeidsmigranten over het algemeen koopkrachtig. Volgens ING heeft 66 procent van de arbeidsmigranten een middelhoog tot hoog inkomen, tegenover 46 procent van de Amsterdamse bevolking.

Door de krimp neemt de druk op de huizenmarkt af, maar volgens de expert leidt dat niet direct tot prijsdalingen. 'De krapte op de Amsterdamse huizenmarkt blijft bovengemiddeld', zegt de econoom tegen de krant.

Afgelopen donderdag kwam naar buiten dat de huizenprijzen in Amsterdam nog altijd stijgen, ondanks de crisis.