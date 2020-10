682 nieuwe coronabesmettingen in Amsterdam

In totaal staat het aantal bevestigde coronabesmettingen in de stad nu op 20.985. Het laatste etmaal werden zeven Amsterdamse coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen, er is in die periode geen melding gedaan van een sterfgeval.

De laatste dagen nam het aantal nieuw vastgestelde coronabesmettingen af. Zo werden de voorgaande dagen respectievelijk 501, 639 en 734 besmettingen gemeld.

Sinds woensdagavond geldt er een aanscherping van de coronaregels in het land. Horecagelegenheden moeten voorlopig de deuren gesloten houden, na 20.00 uur mag er geen alcohol meer verkocht worden en het advies is om niet meer dan drie mensen per dag thuis te ontvangen.