Stad 'Raptalent, laat je zien en zorg dat wij jou moeten bellen'

In Zuidoost barst het van het raptalent, velen scoren hit na hit en hebben veel succes. Maar hoe kom je daar als jong talent nu nog tussen? Producer Jayh Jawson van het raplabel Avalon vertelt in Wij Zijn Amsterdam hoe je ervoor moet zorgen dat juist hij ze gaat bellen om met ze te gaan werken. En onze vlogger QuatroByVeks gaat op straat op zoek naar talent.

Voor veel jongeren is het lastig de weg te vinden naar grote labels als Topnotch, Avalon en QuatroVision. Jayh Jawson van Avalon werkte eerder al intensief samen met onder meer The Partysquad, Broederliefde, Jonna Fraser en Sevn Alias. Ook had hij veel succes met de soundtrack van de film Het Schnitzelparadijs die hij met Reverse heeft geproduceerd. Hij heeft wel een paar tips voor jong talent. 'Zorg ervoor dat je zichtbaar wordt', vertelt Jawson in zijn studio in Zuidoost.

Quote 'Zorg dat je al iets hebt opgebouwd en op YouTube hebt gezet' Jayh Jawson - producer Avalon

Jawson vervolgt: 'Wat jongeren nu moeten beseffen is dat je heel veel al zelf kan, waardoor je kan afdwingen dat een label jou misschien wel gaat bellen. Hoe mooi is het als je eigenlijk niet eens naar een label toe hoeft, maar dat ze jou bellen omdat je al iets hebt opgebouwd. Omdat je al hebt gezorgd dat je iets op YouTube hebt staan.'

'Als je wat kan, als we denken hier zien we wel wat in, dan kunnen we onze knowledge er ook ingooien. En ook de technische aspecten en de marketing. Daarmee kunnen we iemand ondersteunen en hopelijk groter maken.' Als je eenmaal binnen bent voelt het label als een warm bad vertelt rapper EraBundy. 'Avalon is voor mij familie. We zijn hartstikke close hier, ik voel me hier thuis.' Het label is altijd op zoek naar nieuw talent.