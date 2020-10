Hotels worden creatief door corona: 'Voor 1000 euro per maand een hotel met ontbijt en diner'

In tijdens van crises worden sommige ondernemers steeds creatiever. Zo'n tien hotels in de stad bieden hotelkamers aan om in te wonen. Maar mag dat wel? Wethouder Laurens Ivens vindt van niet. Maar de eerste hotelbewoners zijn al ingecheckt.

'Als ik een hotel had, zou ik het ook doen om geld te verdienen', zegt woningexpert Erik Rezelman. 'Er zijn geen klanten en er zijn geen toeristen, dus ze proberen maar wat.' Hotels spelen slim in op het tekort aan woningen in de stad. 'Als je niet zo veel geld hebt maar ook geen plek, dan kan je hier voor 850 euro een hele maand wonen.' De hotels zijn niet ingericht zoals normale woningen. Op internet zijn voorbeelden te vinden van kamers zonder raam of capsulewoningen. 'Een soort kasten', omschrijft Gert-Jan Bakker van Stichting WOON!. 'Dat roept natuurlijk de vraag op: hoe zit dat met de veiligheid? Want de kamer wordt gebruikt als hotel, je slaapt er één of twee nachtjes. Wonen is natuurlijk toch een heel andere vorm van verblijven.' DAG all-in Hotelliving in West biedt ook kamers aan. Voor 999 euro mag je een maand in een kamer verblijven, met ontbijt en diner. Luxe is dat overigens niet. 'Een klein bakje noedels of gebakken rijst', vertelt een medewerker. Het hotel zit momenteel helemaal volgeboekt.

'Gaat veel te ver' Wethouder wonen Laurens Ivens is niet blij met de ontwikkelingen. 'We weten allemaal dat je in Amsterdam niet heel veeleisend mag zijn als je een woning nodig hebt. Om dan tegen iemand te zeggen: u gaat maar in een hotel zitten. Dat gaat me echt veel te ver.' Hij nodigt hoteleigenaren uit om langs te komen op de Stopera om te kijken hoe hotels kunnen worden omgebouwd tot woonvoorziening. Qbick hotel laat in een reactie weten dat zij gebruik willen maken van beschikbare ruimte. Er is een groot tekort aan woonruimte in Amsterdam en daarom bieden ze vrijstaande hotelkamers aan als tijdelijke oplossing voor diegene die het nodig heeft.