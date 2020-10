Eigenaar The Seafood Shop: 'De gemeente had er minder hard in mogen gaan'

'Ik vind dat de gemeente meer had kunnen kijken naar wat wél acceptabel was', zegt Fons de Visscher, eigenaar van The Seafood Shop, als hij terugkijkt op 2,5 jaar procederen tegen de gemeente. Deze week oordeelde de Raad van State dat een haring of bakje kibbeling eten in zijn winkel is toegestaan.

AT5

Het voelt als een overwinning, maar toch is de stemming bedrukt in de viswinkel aan de Leidsestraat. 'Eerst waren daar begin deze week de strengere coronamaatregelen, dat was een domper', zegt De Visscher die verschillende visrestaurants in de stad tijdelijk moest sluiten. 'Gister kregen we het goede nieuws met de uitspraak van de Raad van State, dat was een opsteker. Wij vinden dat je in een viswinkel haring moet kunnen eten en kibbeling en met die reden zijn we 2,5 jaar geleden met die rechtszaak begonnen.'

Quote Het is niet de moeite waard geweest als ik terugkijk fons de visscher - eigenaar

De gemeente legt zich er, ondanks de uitspraak van de Raad van State in het voordeel van de viswinkel, nog niet bij neer. Een woordvoerder van stadsdeel Centrum laat aan AT5 weten de uitspraak goed te bestuderen om vervolgens eventueel een nieuw handhavingsbesluit te nemen. 'Ik hoop van harte dat de gemeente dan eerst naar ons toe komt om te overleggen wat ze willen en hoe we dat kunnen doen. Er moet een manier zijn om hier toch een iconische viswinkel neer te zetten, waar zowel de gemeente als de buurt blij mee is. Alleen een andere ondernemer moet dat gaan doen.' Deuren sluiten De familie De Visscher vertrekt eind dit jaar alsnog uit de Leidsestraat met The Seafood Shop. De hoge proceskosten en de rustige binnenstad door corona doen hem uiteindelijk de das om. 'Het is niet de moeite waard geweest, denk ik als ik terugkijk. We hadden dit traject natuurlijk al ingezet voor corona begon. Dat is eigenlijk de druppel geweest die heeft doen besluiten om te stoppen.'