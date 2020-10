Duo in Friesland gepakt na babbeltruc in Zuid

Rond 17.00 uur gistermiddag belt een onbekende vrouw aan bij het slachtoffer in de Niersstraat. Ze zegt dat ze van een energiemaatschappij is en de verwarming komt controleren. Het slachtoffer laat haar binnen, waarna de vrouw in alle kamers rondkijkt.

De vrouw haast zich naar buiten als vervolgens een buurman binnenkomt. Dan blijkt dat de portemonnee van de oudere dame is gesloten. De buurman loopt de vrouw achterna richting de Dintelstraat. Hij ziet dat de vrouw bij een man in een Citroen stapt. Hij probeert de auto tegen te houden, maar wordt daarbij bijna aangereden.

De man en de vrouw gaan er vervolgens vandoor. Enige tijd later kan de politie in Friesland twee verdachten aanhouden, nadat het kenteken wordt herkend. De politie komt graag in contact met getuigen en is op zoek naar beeldmateriaal van bijvoorbeeld dashcams van geparkeerde auto's in de straat.