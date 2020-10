Drive-in bioscoop Borchland vanwege corona gesloten: 'Onbegrijpelijk'

De drive-in bioscoop op de parkeerplaats van evenementenlocatie Borchland is sinds gisteravond gesloten. Het besluit van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is conform de nieuwste noodverordening, maar zorgt desondanks voor verontwaardiging bij Roy Blom, algemeen directeur van Borchland.

'Gisterochtend kreeg ik bericht van burgemeester Langenacker van Ouder-Amstel dat we gewoon door konden gaan', vertelt Blom aan AT5. 'Aan het begin van de avond belde ze me echter om te zeggen dat we per direct dicht moesten. Ik ben meteen in de auto gestapt en naar de zaak gereden. Alle auto's die voor de film van 19.00 uur kwamen hebben we weer weg moeten sturen.'

Het telefoontje van burgemeester Langenacker volgde op de mededeling van de Veiligheidsregio dat de bioscoop dicht moest. 'Ik vind het onbegrijpelijk', zegt Blom over dat besluit. 'Het is een hartstikke leuk en volledig coronaproof tijdverdrijf. Je blijft in je auto zitten en komt met niemand anders in contact. Dit is veiliger dan met z'n allen in een winkel lopen.'