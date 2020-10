Banden van zeven politievoertuigen lekgestoken in centrum

Op Instagram deelt een agent beelden van de lege banden. 'De reanimatie van een van je geliefden, iemand in nood, een diefstal heterdaad of een inbraak? Daar kunnen wij de aankomende uren niet met spoed naar toe!', staat er bij de foto's geschreven.

Het is niet duidelijk of een of meerdere personen verantwoordelijk zijn voor de vernieling. De politie is druk bezig om met behulp van camerabeelden een verdachte op het spoor te komen. Mensen die meer weten over het leksteken van de banden kunnen zich melden bij de politie.