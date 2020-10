Ymere schrapt huurkortingen voor gedupeerden met loden leidingen

Huurders van Ymere die nu ontdekken dat ze een te hoge concentratie lood in hun kraanwater hebben, krijgen geen huurverlaging meer. Voorheen konden gedupeerden rekenen op 60 procent huurkorting, maar die regeling heeft Ymere sindskort geschrapt. De woningcorporatie vindt dat er met de test niet wordt aangegeven dat er sprake is van een gebrek, maar daar is stichting !WOON het niet mee eens.

Alleen bewoners in Noord kunnen nog aanspraak maken op een door Ymere genoemde 'coulanceregeling'. Zij krijgen 20 procent huurkorting in plaats van 60 procent. Buiten Noord hebben de huurders met loden leidingen geen recht op korting. Voor de Amsterdammers die nu al een huurkorting ontvangen verandert er niets.

'Het is natuurlijk wel raar dat als je in Noord woont dat je wel een huurkorting krijgt. Maar in Zuid, waar hetzelfde probleem speelt, dat je dan geen korting krijgt'

Huurders Ymere Amsterdam (HYA) is het niet eens met de beleidswijziging van Ymere. 'Het is natuurlijk wel raar dat als je in Noord woont dat je wel een huurkorting krijgt. Maar in Zuid, waar hetzelfde probleem speelt, dat je dan geen korting krijgt', zegt HYA-voorzitter Peter Weppner.

Volgens de belangenorganisatie zou er geen geografische ongelijkheid moeten zijn. Zij zouden liever zien dat de huurkorting afhankelijk zou zijn van de snelheid van het handelen van Ymere en niet van de locatie waar de woning zich bevindt. 'Helaas vonden de woorden van HYA geen weerklank bij de corporatie Ymere.'

Ymere geeft aan alleen een huurkorting aan gedupeerden in Noord te geven omdat het vervangen van leidingen daar langer duurt. Ook Stichting !WOON, belangenbehartiger van bewoners, is kritisch. 'Dan is het wel vreemd dat de huurkorting maar 20 procent is als je bedenkt dat je misschien nog twee jaar met dat gebrek zit.'

Redenering Ymere

De wettelijke gezondheidsnorm voor lood in drinkwater is 10 microgram per liter. Als de loodwaarde boven die grens komt dan is er sprake van een gebrek. Dat betekent dat de eigenaar de loden leidingen zo snel mogelijk moet vervangen en een huurkorting moet geven totdat de leidingen zijn vervangen. Ymere geeft die korting niet meer omdat het volgens hen onmogelijk is om met de huidige meetmethode een gemiddelde loodwaarde te meten.