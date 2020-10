Verbinders ZO!City en Propect 11 betrekken bewoners bij uitbreidingen in Zuidoost

Zuidoost breidt uit. Dit jaar is begonnen met de bouw van 1400 woningen en volgend jaar zullen dat er 2300 zijn. Om te voorkomen dat niet alleen mensen van buiten Zuidoost de plannen voor dit stadsdeel bedenken en ontwikkelen, is ZO!City in het leven geroepen. Zuidoostbewoonster Graziëlla Hunsel is sinds kort voorzitter.

Zo!City is een samenwerkingsverband tussen bewoners, ondernemers, gemeente en ontwikkelaars. Ze werken aan de ontwikkeling van Zuidoost en richten zich met name op het gebied tussen de Ikea en de Arena, ook wel Amstel III.

Graziëlla, beter bekend als ‘the First lady of Jazz van Zuidoost’, is geen onbekende in het stadsdeel (en dankzij haar deelname aan The Voice of Holland en All Together Now kent heel Nederland haar inmiddels). Ze zet zich als voorzitter van ZO!City in voor de belangen van de bewoners van Zuidoost. ‘Wij bewoners zien altijd heel veel dingen ontwikkelen rondom ons, maar degenen die aan het roer staan komen niet uit het stadsdeel.’

Een voorbeeld van verbinding is volgens Graziëlla de lunchroom BijGein. Een plek waar bewoners van Zuidoost samen kunnen komen en waar informatie wordt gegeven over de plannen in Amstel III. Stadsimker Michael Ferdinandus runt de zaak. Andere verbinders uit buurt zijn Laila Asam en Maureen Hubert. 'Dat zijn de powerladies uit Holendrecht, die zitten hier met de voedselbank en helpen heel veel mensen.'