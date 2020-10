Krant die informatie over corona betwist op grote schaal in Amsterdam verspreid

Veel bewoners van de Rivierenbuurt hebben deze week een blad in de brievenbus ontvangen waarin artikelen staan die de officiële informatie rondom het coronavirus in twijfel trekt. Ook het regeringsbeleid en de geldende coronamaatregelen worden fel bekritiseerd. Het gaat om het krantje Gezond Verstand, waarvan voormalig NRC-correspondent Karel van Wolferen de hoofdredacteur is.

Het blad werd gisteren bezorgd bij bewoners van de Hunzestraat en Bernissestraat. Bij auto's die geparkeerd stonden in de Alblasstraat werd het krantje onder de ruitenwissers gestopt. Ook bewoners van de Churchill-laan kregen Gezond Verstand ongevraagd in de bus. Datzelfde geldt voor bewoners van de buurt rondom het Amstelveld in het centrum. Zij kregen de krant afgelopen dinsdag al in de bus. Ook vanuit Rustenburgerstraat in De Pijp is een melding gekomen van een verontruste bewoner.

'Mondkapjes zijn schadelijk'

In het blad staat onder andere geschreven dat mondkapjes schadelijk zijn voor longen, hart en hersenen en dat ze tumorgroei kunnen versnellen. Ook staat er dat 1,5 meter afstand houden zinloos is en dat de gebruikte coronatest van de GGD ongeschikt is om het virus op te sporen. In een van de artikelen wordt de wereldwijde verspreiding van het virus een 'kunstmatige pandemie' genoemd. In het blad wordt verder geageerd tegen de corona-spoedwet die er gaat komen en tegen 'overbodige coronaregels'.

Een bewoner van de Rivierenbuurt die het blad in de bus heeft gekregen noemt de verhalen in de krant 'schokkend'. 'Dit is ontzettend schadelijk. Het is vreselijk en ik wil dit blad helemaal niet ontvangen. Er staat geschreven dat er geen dreiging is van een tweede coronagolf, maar daar zitten we middenin. Het punt is dat er mensen zijn die geloven wat er in dit krantje geschreven staat.'

Verspreiding

Op de website van Gezond Verstand staat dat het blad elke twee weken in een oplage van 100.000 stuks zal verschijnen. Het is onduidelijk of de krant ook in andere delen van de stad verspreid is.