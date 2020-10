Wethouder Dijksma haalt uit naar ministerie Volksgezondheid: 'Regie volkomen kwijt'

In de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen zijn op dit moment tachtig bedden in 48 ziekenhuizen beschikbaar voor de intensieve medische zorg van Nederlandse Covid-19 patiënten. Op dit moment zijn al die bedden nog leeg, maar als de nood aan de man is, staat Duitsland klaar om te helpen.

Ook andere Duitse deelstaten hebben ermee ingestemd om patiënten uit naburige EU-landen te accepteren.

Schamen

Volgens Dijksma is dit ongelooflijk barmhartig, solidair en gastvrij van de Duitsers. Maar ze vindt tegelijkertijd dat we ons moeten schamen 'omdat we in eigen land de boel weer niet op orde hebben'. Volgens haar is het ministerie VWS 'de regie volkomen kwijt'.

Voordat Dijksma wethouder in Amsterdam werd, was ze staatssecretaris op de ministeries Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.