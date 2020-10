Virgil van Dijk mist duels Ajax door ernstige knieblessure

Liverpool moet het komende woensdag in het Champions League-duel tegen Ajax zonder Virgil van Dijk doen. De verdediger is maanden uit de roulatie nadat zijn kruisband afgelopen weekend afscheurde.

Van Dijk raakte zaterdag geblesseerd in het duel tussen Liverpool en Everton, nadat hij in botsing was gekomen met de doelman van Everton. Hij verliet wel op eigen kracht van het veld, maar de blessure is dus ernstig. Hij zal moeten worden geopereerd.

Woensdag staat in Amsterdam het duel tegen Ajax op het programma. Liverpool zal het dus zonder de aanvoerder moeten doen. Van Dijk zal de return op 1 december ook moeten missen.

Ajax tankte vandaag vertrouwen in het gewonnen duel tegen Heerenveen (5-1). Liverpool morste juist punten met het gelijke spel tegen Everton (2-2).