Kale en Kokkie zijn blij met Klaassen: 'Hij gaat het verschil maken'

De stemming zit er een stuk beter in deze week bij Ajaxfans Kale en Kokkie. Twee weken geleden stonden de twee af te geven op trainer Erik ten Hag, hij zou 'de poppetjes' namelijk niet op de juiste posities neerzetten. Tegen Heerenveen deed hij dat een stuk beter volgens de fans, ze zijn vooral blij met het spel van Mohammed Kudus en de terugkeer van Davy Klaassen in het elftal.

'Het lijkt alsof hij het een beetje begint te begrijpen', zegt Kokkie over Erik ten Hag. Gisteren liet de trainer Edson Álvarez buiten de basis tot groot genoegen van de twee fans. 'We willen niet alle schuld aan Álvarez geven, maar je ziet gewoon dat er iets verandert als hij er niet in staat.'

De Ajacieden laten de negativiteit van twee weken geleden snel achter zich en richten zich op Kudus. 'Ik weet niet waar ze die vandaan gehaald hebben, maar wat een fantastische speler is dat', zegt Kale. 'Als je ziet hoe hij die bal op Antony geeft, klasse hoor!'