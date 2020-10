Overlast door feestende jongeren in hotels: 'Er is verder niet zo veel te doen'

De politie wil nog niet spreken van een nieuw fenomeen, maar bevestigt wel dat er de laatste weken meerdere incidenten in hotels zijn geweest waarbij jongeren een hotelkamer huurden en voor overlast zorgden.

De Amsterdamse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft van zeker drie hotels in de stad gehoord over de problematiek. 'Vanwege de coronacrisis hebben hotels hun prijzen verlaagd, soms wel tot maar veertig euro per nacht. Als een groep jongeren allemaal een tientje inlegt, dan kunnen ze zo'n kamer al snel boeken. Er is verder niet heel veel te doen in de stad.'

Nachtportiers mishandeld

Van der Valk Hotel Amsterdam Amstel in Oost is een van de hotels dat met feestende jongeren te maken heeft. Eind vorige maand werden twee nachtportiers van het hotel mishandeld omdat ze bezoekers met lachgas de toegang weigerden.

'Het is een lastige situatie, want we willen gastvrij blijven', zegt Van der Valk-woordvoerder Vincent van Leeuwen. 'We hebben naar aanleiding van de gevallen het deurbeleid aangescherpt. We zetten de mensenkennis van onze portiers in om te bekijken met wat voor gast we te maken hebben. Bovendien moet degene die de kamer boekt zich legitimeren en een geldige creditcard hebben.'

Amsterdams probleem

Volgens Van Leeuwen is het een echt Amsterdams probleem: het speelt in geen van de andere hotels van Van der Valk in het land. Ook het Van der Valk-hotel op de Zuidas heeft er niet mee te maken. 'Ik denk dat het komt dat het hotel in Oost vanuit de binnenstad goed bereikbaar is met bijvoorbeeld de fiets. We hebben ook van andere hotels in de stad gehoord dat zij met dit probleem zitten.'

Volgens Het Parool ziet ook hotel Ibis Budget Zuid steeds vaker jongeren langskomen. Het hotel zou dagelijks telefoontjes krijgen van jongeren die een hotelkamer willen boeken. Vanwege de voorwaarden, zoals het registreren van een creditcard en het checken van geboortedata, druipen jongeren daar meestal af.

De politie in Zuid is in overleg met de gemeente om andere hotels op de hoogte te brengen van de overlastgevende jongeren. Ook gaan zij scholen benaderen om het met hun leerlingen te bespreken.