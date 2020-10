ADE 2020: Een besloten thuisfeestje

Vanaf morgen tot en met 25 oktober vindt de 25e editie plaats van het Amsterdam Dance Event. Waar Amsterdam normaal bol staat van dancemuziek en honderdduizenden bezoekers van over de hele wereld trekt, zal het op straat en de clubs nu stil blijven. Gelukkig kan binnen nog wel worden gefeest.

In de afgelopen 25 jaar is het Amsterdam Dance Event uitgegroeid tot een mega-evenement dat in het teken staat van elektronische muziek. Danceliefhebbers en dj’s van over de hele wereld komen naar de stad voor het festival en zetten Amsterdam 5 dagen op zijn kop. Overdag zijn er normaal gesproken workshops, lezingen en conferenties. 's Nachts zijn het de clubs en uitgaansgelegenheden die druk bezocht worden door getalenteerde dj’s en fans. Dit jaar zal er niemand naar Amsterdam komen en ziet het evenement er door Corona heel anders uit. De stad blijft leeg, net als de poppodia en andere locaties die de thuisbasis vormen van ADE. Toch hebben de organisatoren van het festival hun best gedaan om de fans nog iets aan te bieden. Met ADE Online is er een editie die coronaproof is. Dj's kunnen alsnog optreden en 'bezoekers' kunnen thuis hun favoriete artiesten zien.

Mark Richter / ADE

Sfeer Voor artiesten is ADE altijd een kans om nieuwe muziek te laten horen aan hun fans en samen te komen met andere artiesten. In 2018 sprak AT5 met de Amsterdamse techno-dj Mirella Kroes. Ze begon op haar negentiende met draaien en is nu bekend over de hele wereld. Mirella vertelde dat ze ADE een van de leukste weken van het jaar vindt. 'Er hangt echt een andere sfeer, dat voel je meteen', zei ze. 'Het is gewoon het weerzien van collega's, je ontmoet nieuwe mensen. Er is heel veel goede muziek, heel veel goede feesten. Je ontdekt ook weer nieuwe dingen dus het is voor mij een groot feest. Wel heel hectisch, maar vooral heel gezellig.'

AT5

Bezoekers Het Amsterdam Dance Event geeft het publiek een kans om al hun favoriete dj's uit de dancescène live te zien optreden. Het festival wist hier dan ook elk jaar meer bezoekers mee te trekken. Vorig jaar waren dit meer dan 400.000 bezoekers uit 146 landen. Naast de shows en concerten zorgen de organisatoren ervoor dat er genoeg verschillende dingen te doen zijn. Zo ook op de editie van 2018. Op zondag, de laatste dag van ADE, konden bezoekers van het feest Hangover rustig beginnen. Op het NDSM-terrein in Noord stond een sauna en meerdere jacuzzi's. 'Dan kan je al het gif dat je het gebruikt de afgelopen week ontgiften', zegt een feestganger.

AT5

ADE Online Het programma bestaat deze keer dus volledig uit online evenementen. Woensdag 21 oktober is om 11.00 uur, in de ochtend dus, de eerste livestream te zien op de website van ADE. Tot en met zondag 25 oktober zijn er allerlei dingen te zien. Naast de livestreams worden er ondermeer online workshops en lezingen gegeven. Ook worden er concerten en shows van eerdere edities van ADE uitgezonden. Zo kan iedereen toch nog een feestje maken van de 25e editie van ADE, al is het binnen, en petit comité.

Dick Rennings / ADE