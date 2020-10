Drie vrouwen verdacht van stelen van meer dan duizend kledingstukken

De drie stelende vrouwen werden opgemerkt door een beveiliger van een kledingwinkel op het Damrak, die de verdachten al eerder 'in actie' had gezien. Na een melding besloten twee politieagenten in burgerkleding de dames te volgen.

Nadat de drie ruim 1,5 uur hadden gewinkeld op zes verschillende etages, namen ze 160 items mee naar buiten zonder af te rekenen. Even later werden de vrouwen aangehouden.

Na een onderzoek van de politie werd duidelijk dat de drie uit Venezuela afkomstig zijn en verbleven in een woning in West. Daar werden nog eens 1.000 nieuwe kledingitems aangetroffen in verschillende koffers en tassen met een waarde van ongeveer 5.000 euro. De vrouwen hadden tenminste op drie verschillende dagen diefstallen gepleegd in de stad.