Ongestraft je wapens inleveren: 'Elk wapen is er één te veel'

Amsterdammers die van hun wapens af willen, kunnen deze van 2 tot en met 6 november ongestraft inleveren op negen politiebureaus in de stad en in Diemen. In het AT5-programma Amsterdam Informeert vertellen Dandy Marcuñé (Politie Amsterdam-Amstelland) en jongerenwerker Wenner Regales over de actie.