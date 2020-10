Nieuwe woonwijk in Diemen moet verbinden. 'Iedereen kan gebruik maken van voorzieningen in de wijk'

Op een stukje niemandsland in Diemen komt een nieuwe wijk. Naast woonruimte, 716 woningen, moet de wijk gaan zorgen voor verbinding met Amsterdam Oost en Zuidoost. Bij het ontwerp van de wijk is hier goed over nagedacht. Want hoe doe je dat, bouwen voor verbinding?

Ontwikkelaar Corine Dikkers vertelt hoe ze hebben nagedacht over de verbindende functie van de wijk. De wijk moet ook voor mensen van buitenaf aantrekkelijk zijn. ‘Doordat die openingen zich richten op de randen van de wijk, is het ook een gebied dat heel erg uitnodigt om mensen van buiten de wijk gebruik te laten maken van de voorzieningen in de wijk.’ Architect Arne J. Lijbers is blij dat er in de wijk veel groene buitenruimte wordt gerealiseerd. 'Het groen moet echt een verblijfsplek worden.' Een andere voorziening is een basisschool. ‘Die heeft ook een wijkoverstijgende functie.’ De school moet een plek worden waar zowel nieuwkomers als Zuidoost kinderen op terecht kunnen. Daarnaast wordt er volgens Lijbers gebouwd voor iedereen. ‘Het idee is dat het een hele gemengde wijk wordt, zowel qua type bewoners als segmenten. We hebben sociale huur, middenhuur en vrije sector.’

Arne J. Lijbers en Corine Dikkers