Terreur van hangjongeren op Krugerplein in Oost: 'Het lijkt wel een oorlogsgebied'

Vuurwerkbommen, vernieling en brandstichting. Bewoners aan het Krugerplein in Oost ondervinden sinds een aantal weken steeds meer overlast van een groep hangjongeren. De knallen zijn oorverdovend. 'Het lijkt wel oorlogsgebied', zegt één van de bewoners van het plein. 'Het is gewoon een vorm van terreur.'

Al maanden is het onrustig op het Krugerplein door drugsoverlast en lawaai van hangjongeren. De afgelopen weken is het zelfs avond aan avond raak. Er wordt straatmeubilair in de fik gestoken, auto's beschadigd en vrijwel elke avond steken de jongeren zwaar vuurwerk af. Tot grote schrik van de buurtbewoners. 'Het zijn oorverdovende knallen', vertelt een bewoner. 'En het wordt steeds erger.' Een andere buurtbewoner vult aan: 'Het is intimiderend dat het zo dicht bij je woning gebeurt. Je schrikt je helemaal rot.'

Vuurwerkbommen en drugsoverlast De bewoners willen graag praten maar alleen anoniem. Ze zijn bang dat de agressie van de jongeren zich anders tegen hen keert. 'Er wordt veel gegooid met vuurwerkbommen, branden gesticht en stoelen in de fik gestoken, dat soort dingen', vertelt een omwonende. Daarnaast ervaren de buurtbewoners veel drugsoverlast op het plein, afkomstig van een van de omliggende cafés. Nu dat vanwege de coronamaatregelen dicht is, scheelt dat iets. 'Maar de harde knallen elke avond zijn angstaanjagend. Je moet je wel veilig kunnen voelen', zegt een bewoner die de overlast spuugzat is en zelfs bezig met een andere woning. Meldingen bij politie Het gaat om structurele overlast van een vaste groep jongeren. Dat bevestigt ook de politie, die de afgelopen weken veel meldingen binnen kreeg. Een bewoner noemt het zelfs een oorlogsgebied en laat weten dat de politie bellen niet de oplossing is. 'De politie wordt altijd gebeld. Maar als ze er zijn, worden ze bekogeld met vuurwerk.' Volgens de buurtbewoner liggen omwonenden dagelijks wakker en zijn ze gefrustreerd omdat er in de tussentijd niets is veranderd. 'Het is echt een probleem in de buurt en het draagt niet bepaald bij aan het gevoel van veiligheid hier', zegt een andere buurtbewoner.

'In gesprek met ouders' Volgens de politie wordt er wel degelijk actie ondernomen om de overlast te bestrijden. Zo zijn er een aantal boetes uitgeschreven. 'Maar het is lastig om de jongeren op heterdaad te betrappen', zegt een woordvoerder van de politie. 'Als je eraan komt met de politieauto, rennen ze meteen weg.' Wel zegt de woordvoerder dat er meer wordt gesurveilleerd en dat de wijkagent met de ouders van de jongeren in gesprek gaat, zodat er meer verbinding in de wijk komt. Toch vindt de politie dat dit niet alleen een zaak van hen is. 'Het is misschien goed als er ook structurele aandacht komt van het stadsdeel. Je zou kunnen denken aan cameratoezicht op het plein.'