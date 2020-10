Veiligheidsregio's maken afspraken over strengere handhaving coronaregels

Tot nu toe werd er vooral gehandhaafd op excessen, maar nu wordt er ook meer aandacht gegeven aan groepsvorming en de naleving van het alcoholverbod, schrijft de NOS. Het uitgangspunt bij het handhaven blijft in de eerste plaats het uitdelen van waarschuwingen, wel worden die waarschuwingen voortaan genoteerd. Bij een tweede overtreding kunnen handhavers zien dat die persoon al eerder gewaarschuwd is.

Landelijk kader

Ook is er afgesproken dat er een landelijk kader voor de handhaving van de coronaregels komt. 'We willen meer uniformiteit en eenheid in de handhaving door politie en boa's', zo zegt de minister. Volgens hem ontstonden er in de afgelopen maanden verschillen in hoe er per regio gehandhaafd werd op de coronaregels en dat vindt hij onwenselijk. 'We hebben in deze gedeeltelijke lockdown behoefte aan duidelijkheid en helderheid.'

Vorige week zei burgemeester Halsema in een interview met AT5 dat de handhaving in de stad op de coronaregels al verder aangescherpt was. Ook riep ze Amsterdammers op om melding te maken van illegale huisfeestjes in de stad, zodat daar tegen opgetreden kan worden.