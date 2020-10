Man met steekwapen probeert drogisterij te overvallen

Volgens de politie had de man een steekwapen bij zich en bedreigde hij daarmee het aanwezige personeel. Zonder buit ontvluchtte hij even later de winkel. De politie is naar hem op zoek, maar waarschuwt mensen die de man zien lopen om hem niet zelf te benaderen.

De overvaller is ongeveer 30 jaar oud en 1.80 meter lang. Hij heeft een lichtgetinte huidskleur en bruin haar. Ten tijde van de overval droeg hij een blauwe jas, een grijs/blauwe broek en donkergrijze schoenen van het merk Converse All Star.