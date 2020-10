Het gevaar van koolmonoxide: 'Je ruikt het niet, je ziet het niet'

In het AT5-programma Amsterdam Informeert legt Suraj O'Niel van Brandweer Amsterdam uit waarom een melder van koolmonoxide zo belangrijk is. 'Je ruikt het niet en je ziet het niet waardoor je dus onopgemerkt vergiftigd kan raken met de dood als gevolg.'

Koolmonoxide is een levensgevaarlijk gas dat ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld aardgas, hout of benzine. 'Denk aan een cv-ketel die niet goed is onderhouden of een hele oude geiser die niet goed is onderhouden', vertelt O'Niel. 'Maar ook een kachel in de woonkamer, overal waar bijvoorbeeld een gele vlam bij komt kijken in plaats van een blauwe vlam.'