Stad Hoe komt de dakloze in coronatijd de herfstnacht door?

Voor veel nieuwe daklozen wordt het steeds moeilijker om een slaapplek te krijgen in de stad. Vooral nu, in de koude en natte herfst is een dak boven het hoofd extra nodig. Maar de nachtopvang zit overvol en door de coronacrisis neemt het aantal daklozen ook nog eens toe. Daklozenorganisatie de Straatalliantie en BIJ1-raadslid Jazie Veldhuyzen pleiten daarom voor een noodopvang op korte termijn.

De 26 jarige Ben is nu 51 dagen dakloos. Ben is niet zijn echte naam, die houdt hij privé. Hij was in behandeling in een kliniek vanwege zijn drugsverslaving, maar kreeg een terugval en verloor zijn onderkomen. Ben: 'Dan krijg je 40 minuten om je spullen te pakken en dan zeggen ze: zoek het maar uit jongen.' Op straat Voor een zogenoemde 'zelfredzame' dakloze als Ben is het ontzettend moeilijk om een slaapplek te vinden in de stad. Zeker als je niet uit deze regio komt. 'Ik probeer via via ergens te komen, maar het is heel erg lastig', vertelt hij. 'Het grootste gedeelte slaap ik buiten, op straat. Het kan niet anders.' Hij zegt geen hulp te krijgen van organisaties. 'Die hebben het te druk, of zitten vol. Het advies dat ik gekregen had was, je kunt een slaapzakje kopen, ga naar het Westerpark toe. Daar zitten mensen met tentjes en slaapzakken. Dan ga je daar lekker slapen.'

Ben is niet de enige dakloze voor wie het elke dag veel stress oplevert om 's nachts van de straat te blijven. Volgens Dennis Lahey van daklozenorganisatie De Straatalliantie is het aantal opvangplekken sowieso al te krap. Daarnaast ziet hij in deze coronatijd veel nieuwe mensen dakloos worden omdat ze in de financiële problemen raken. 'Het wordt eigenlijk alleen maar erger in deze coronacrisis', zegt Lahey. 'Veel mensen konden vroeger nog wel eens bij iemand op de bank slapen of een tijdje bij iemand logeren. Amsterdammers zijn daar ook ietswat terughoudender in geworden. Dus er zijn een hoop mensen aangewezen op de straat. Daarvoor schatten we al in dat er ongeveer 250 plekken te weinig zijn, dus we vermoeden dat het alleen maar is toegenomen.'

Extra opvangplekken In het voorjaar tijdens de lockdown zorgde de gemeente honderden extra opvangplekken in een sporthal en in leegstaande hostel-kamers. Maar op 1 augustus werden die weer opgeheven. Wel zijn er 104 extra plekken gecreëerd voor de winteropvang maar die gaat pas in december open. BIJ1-raadslid Jazie Veldhuyzen,wil dat er nu al een noodlocatie komt voor daklozen. 'Op korte termijn moet er echt een noodopvang komen, zodat we in ieder geval kunnen garanderen dat er niemand op straat hoeft te slapen in deze koude en natte nachten, terwijl er een pandemie is', zegt Veldhuyzen. 'Op wat langere termijn moeten er genoeg betaalbare woningen zijn voor dak- en thuisloze mensen.'

Voor Ben is het vandaag nog hard zoeken naar een droog bed voor de komende nacht. Hij snakt naar een dak boven zijn hoofd, dan pas kan hij werk zoeken en zijn leven op de rit krijgen. 'Je moet een basis hebben. Als je niet fatsoenlijk kunt slapen dan kun je niet presteren op werk. Op het moment dat je niet je wekker kunt zetten in de ochtend en niet goed kunt eten, dan kun je niet eten.' Hij zegt dat nu alleen de 'hele heftige gevallen' worden geholpen, maar worden daklozen al snel als zelfredzaam gezien. 'Maar je bent helemaal niet zelfraadzaam als je in de problemen ziet.' De gemeente laat weten dat, wanneer het Rijk aangeeft dat er een hele lockdown komt, er snel uitgebreid kan worden. 'Als we iedereen gaan opvangen verwachten we ongeveer 300 personen extra in de daklozenopvang.'