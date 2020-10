De magische 'mistwedstrijd' tegen Liverpool: 'Ik zag alleen Bennie's benen'

Weinigen hebben het goed kunnen zien, maar op 7 december 1966, 54 jaar geleden, zorgde de 'mistwedstrijd' Ajax-Liverpool (5-1) voor spektakel in de stad. Het was de wedstrijd die iedereen zag, maar niemand heeft gezien. Vanavond speelt het Ajax van nu in de Champions League, wederom tegen Liverpool.

Bennie Muller ziet zichzelf nog zo wandelen over het veld van het Olympisch Stadion in Amsterdam. Hij dacht dat het afgelast zou worden. 'We konden elkaar amper zien.'

Maar uiteindelijk ging de wedstrijd door vanwege de regel dat als beide goals zichtbaar zijn vanaf de middenstip, er gewoon gespeeld kan worden.

De vrouw van Bennie Muller was aanwezig tijdens de wedstrijd. 'Ik zag alleen Bennie's benen.' Ondanks dat Nellie Muller niks zag, vond ze het een geweldige wedstrijd. 'Vooral toen dat doelpunt viel, iedereen was helemaal in extase.'

Sigarenboeren versus professionele voetballers

'Ik had een sigarenwinkel', vertelt Bennie Muller lachend. Ajax 1 was toentertijd nog niet fulltime professioneel. Maar door de uitzonderlijke selectie wisten ze toch uitstekend voetbal te laten zien. 'Piet Keizer kwam terug van een blessure en Johan Cruijff was een ster die ging stralen', vertelt Klaas Nuninga.