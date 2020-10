59-jarige Amsterdamse slachtoffer van 'vriend-in-noodfraude' via Whatsapp

'Het slachtoffer twijfelt niet aan het bericht en denkt dat ze met haar zoon aan het appen is. Even later komt haar zogenaamde zoon met het verzoek geld over te maken naar twee verschillende bankrekeningen, ze wil hem graag helpen en boekt het geld over', zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. Als het slachtoffer haar zoon die avond spreekt blijkt dat hij zijn moeder helemaal niet om geld gevraagd heeft. De twee rekeningnummers kent hij niet en zijn moeder doet aangifte bij de politie.

'Uit onderzoek is gebleken dat het geld onder andere is overgemaakt naar de bankrekening van een rekeninghouder uit Haarlem. Deze persoon heeft verklaard dat zijn bankpas waarschijnlijk voor 15 juni gestolen is', zegt Stor. Met die bankpas heeft een nog onbekende man vervolgens op 16 juni rond half zes in de middag geld opgenomen bij een geldautomaat aan de Planetenweg in IJmuiden, dat is te zien op bewakingsbeelden. 'Of deze man ook verantwoordelijk is voor het benaderen van het slachtoffer via Whatsapp is niet duidelijk. Deze persoon wordt verdacht van het opnemen van de door het slachtoffer overgemaakte bedragen.'

Niet gebeld? Geen geld

'Het slachtoffer heeft grote bedragen overgemaakt', zegt Stor. 'Zo dacht ze haar zoon te helpen, maar werd gewoon keihard opgelicht. Helaas zien we dit soort 'vriend-in-noodfraude' vaker. Als politie roepen we daarom op om alert te zijn en te onthouden: 'Niet gebeld? Geen geld' maak pas geld over als je iemand gesproken hebt, aan de telefoon of in persoon.'