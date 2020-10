Botsing tussen tram en bus bij Museumplein

Een tram van het GVB en een R-Net bus zijn vanochtend met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Van Baerlestraat en de Willemsparkweg.

Volgens een getuige zaten er passagiers in beide voertuigen, maar is iedereen er zonder kleerscheuren vanaf gekomen. Door de botsing was de kruising enige tijd afgesloten voor ander openbaar vervoer. De trams 2, 3, 5 en 12 moesten daarom omrijden.

De tram raakte niet ontspoord door de botsing en ook de bus kon ondanks de opgelopen schade verder rijden. Het kruispunt is inmiddels weer open.