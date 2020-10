Onderzoek Dam-demonstratie: driehoek functioneerde niet goed en OM was passief

De driehoek functioneerde niet naar behoren, het Openbaar Ministerie (OM) was te passief, en de besluitvorming was daardoor slordig. Dat zijn de belangrijkste conclusies die onafhankelijke onderzoekers trekken over het verloop van de Black Lives Matter-demonstratie op de Dam op 1 juni van dit jaar.

Op de bewuste pinkstermaandag kwamen vele duizenden mensen bijeen op de Dam om zich uit te spreken tegen racisme en anti-zwart politiegeweld in Amerika en Europa. Het was ook de eerste dag dat de horeca na maanden van verplichte sluiting weer hun deuren mochten openen. De massale toestroom van demonstranten die de coronaregels negeerden zorgde voor geschokte reacties. Het leverde burgemeester Halsema in de gemeenteraad een motie van wantrouwen op van enkele oppositiepartijen.

Het rapport heeft de titel 'een verkeerde afslag' gekregen en is geschreven door onder andere voorzitter Arjen Boin. Hij is in het dagelijks leven hoogleraar Publieke Instituties en Governance aan de Universiteit van Leiden.

'Het is merkwaardig dat het zo lang duurt voordat een professionele organisatie als de Amsterdamse politie zich realiseert dat de initiële inschatting niet correct is'

Op die werkwijze hebben de onderzoekers kritiek. 'Het is merkwaardig dat het zo lang duurt voordat een professionele organisatie als de Amsterdamse politie zich realiseert dat de initiële inschatting, waarop de hele voorbereiding is gebaseerd, niet correct is. Het is dan zaak actief op zoek te gaan naar signalen die duiden op een afwijking van het verwachte scenario.'

De dominante informatiepositie van de politie zou dan ook heroverwogen moeten worden, zo denken de onderzoekers. 'Het is goed te beseffen dat de route naar allerlei beleidsfiasco’s wordt gekenmerkt door dergelijke informatiemonopolies. Het is niet duidelijk waarom de politie de enige organisatie zou moeten zijn die het informatiebeeld aanlevert waaruit de inschatting wordt gedestilleerd of een gebeurtenis risicodragend is of niet.'

Driehoek

De driehoek heeft voor, tijdens en na de demonstratie niet als een overlegorgaan gefunctioneerd, zo luidt de conclusie. Overleg vond vooral via telefoontjes en WhatsAppverkeer plaats. Omdat de driehoek niet bij elkaar werd geroepen, kwam de voorbereiding vooral op het bordje van de politie te liggen.

De onderzoekers halen hard uit naar de 'passieve rol' van het Openbaar Ministerie. Zij stellen dat dit directe gevolgen had voor de besluitvorming. 'De voorzitter van de veiligheidsregio noch de eenheidschef had de bevoegdheid om te bepalen dat niet gehandhaafd zou worden op de 1,5 meter. Strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde is immers de eerste verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie. Het OM heeft dit laten gebeuren.'

Uit eerder openbaar gemaakte stukken na een Wob-verzoek bleek al dat de hoofdofficier van justitie wel berichten las in de Whatsapp-groep van de driehoek, maar hiermee niet actief instemde of verzet aantekende. Over de besluitvorming is tussen de burgemeester, politie en justitie lang discussie geweest. Halsema ging er namelijk vanuit dat het niet handhaven van de 1,5 meter-regel een driehoeksbesluit was: justitie verzette zich hier in eerste instantie tegen. Het slordige handelen leidde tot spanningen in de driehoek.

De onderzoekers schrijven: 'De besluitvorming moest achteraf worden gereconstrueerd. Dat is een merkwaardige vaststelling. Het feit dat achteraf door betrokkenen moest worden bediscussieerd hoe de besluitvorming in dit geval is verlopen, duidt op een slordig proces.' Zij adviseren dan ook om voortaan op traditionele manier besluiten te nemen: Whatsapp zou aan banden gelegd moeten worden.