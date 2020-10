20 procent meer coronagevallen in week tijd; relatief veel besmettingen in Noord en Zuidoost

Het aantal nieuwe coronagevallen in de stad is in de afgelopen week met 20 procent gestegen: van 3594 positieve testen twee weken terug, naar 4319 testen in de afgelopen week.

En daarmee lijkt de groei van het aantal besmettingen af te vlakken. Twee weken terug was er nog sprake van een stijging van 39 procent. Maar een daling waar iedereen op hoopt is dus nog niet bereikt. Volgens burgemeester Halsema moet in Amsterdam het aantal besmettingen met 40 procent afnemen om het reproductiegetal onder de 1 te krijgen. Noord en Zuid Hoewel stadsdeel Nieuw-West de grootste coronabrandhaard blijft met 955 nieuwe gevallen afgelopen week, tegen 802 gevallen een week eerder, is de relatieve groei in Noord het grootst. In dat stadsdeel werden afgelopen week 489 nieuwe besmettingen gemeld, per 10.000 inwoners zijn daar 49,3 personen positief getest op het virus en dat is een toename van 10,9 ten opzichte van een week eerder. Ook in Zuidoost steeg het aantal nieuwe besmettingen relatief hard van 40,6 positieve testen per 10.000 inwoners naar 50,8.

GGD Amsterdam

Het aantal nieuw gemelde coronabesmettingen steeg in alle stadsdelen. In Zuid was die stijging relatief het kleinst, daar werden 613 nieuwe coronagevallen vastgesteld en dat zijn er 4 per 10.000 inwoners meer dan een week eerder. Ook in de Amsterdam omringende gemeenten steeg het aantal positieve testen in een week tijd. De relatieve groei was het grootst in Amstelveen en Uithoorn.