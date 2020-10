Toerismeplan zorgt voor tweespalt tussen ondernemers: 'Dit zorgt voor meer straatdealers'

In de plannen wordt onder meer geopperd om raamprostitutie aan te pakken, coffeeshops te verplaatsen en softdrugs minder toegankelijk te maken voor toeristen. Maar sommige binnenstadondernemers vrezen dat vooral dat laatste punt zal zorgen voor een toename van het aantal straatdealers.

Straatdealers

'We zijn nu al twintig jaar aan het knokken tegen nepdopedealers. Dat is juridisch heel lastig aan te pakken. Als je softdrugs gaat verbieden, dan wordt het een grote handel in illegale spullen', zegt Giel Swaan van ondernemersvereniging BIZ Leidsebuurt.

Op de Wallen zijn ze het met hem eens: 'Wij krijgen de overlast, wij krijgen de dealers. Ze kunnen niet worden weggestuurd en het is wachten op een ondernemer of een kwade bewoner die in een mes loopt. Dit wordt fout. Dit wordt Zeedijk jaren '70 en '80', aldus Thedoor van Boven van BIZ Warmoesstraat.

'Domheid'

De ondernemers vinden het onbegrijpelijk dat Vereniging Amsterdam City met het plan naar buiten is getreden. 'Ik weet niet wat ik tegen domheid moet doen', verzucht Van Boven. 'In dit geval van het Amsterdamse bedrijfsleven dat zonder overleg met de BIZ-zen uit het centrum dit soort plannen naar buiten brengt.'

Overigens zijn ze niet per se tegen álle speerpunten, zo staan de ondernemers van de Leidsebuurt bijvoorbeeld wél achter het plan om vakantieverhuur van woningen in de stad tegen te gaan. Swaan: 'Daarmee maak je de stad kapot. Niet alleen in Amsterdam, maar in elke stad in de wereld. Daar moeten ze gewoon mee stoppen. Er komt te veel toerisme waar je geen kijk op hebt.'

Geen commentaar

Van Boven spreekt morgen in bij de commissie Algemene Zaken van de gemeenteraad. AT5 heeft Vereniging Amsterdam City om een reactie gevraagd, maar die laat weten dat het meer geïnteresseerd is om een goed gesprek onderling te voeren met relevante partijen en niet via de pers.